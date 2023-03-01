Во Владимирской области гимназии присвоено имя полководца Александра Суворова. Этот учебный год-...

Во Владимирской области гимназии присвоено имя полководца Александра Суворова.Этот учебный год- особый для суздальской православной гимназии. Учебному заведению после 22 лет плодотворной работы по благословению Митрополита Владимирского и Суздальского Тихона присвоено имя великого русского полководца Александра Васильевича Суворова.Имя генералиссимуса Александра Суворова Суздальская православная гимназия заслужила по праву. Она- духовный и образовательный центр Суздаля. Позади- уже 11 выпусков. Среди тех, кто окончил Суздальскую гимназию- золотые медалисты и отличники учебы. Ее выпускники поступают в различные учебные заведения Москвы, Петербурга, Иванова, Нижнего Новгорода, Владимира и других городов. Среди выпускников- священники, учителя, инженеры, врачи, дипломаты, а также те, кто решил посвятить себя служению Родине- военные, добровольцы- участники специальной военной операции.Кадетский класс в гимназии организовали в 2012 году. В нем гимназисты получают дополнительное военно-спортивное воспитание и образование, изучают историю походов Суворова, его биографию. Ппроходят обучение строевой подготовке и основам оказания первой медицинской помощи, изучают военную историю, регулярно выезжают в село Кистыш для благоустройства Храма Василия Великого, построенного Суворовым. Гимназический историко-краеведческий музей имени Суворова в Суздальской Православной гимназии– особый проект, который создается руками кадетов. Недавно музей пополнился одним из главных экспонатов- копией реконструированного знамени 62-го пехотного Суздальского полка имени Генералиссимуса Суворова. Полководец командовал им семь лет. 18 февраля 2023 года в Храме Василия Великого в селе Кистыш прошла историческая церемония прибития полотнища копии знамени 62-го пехотного Суздальского Генералиссимуса князя Суворова полка к древку и освящение его.Виктор Пугин, руководитель кадетского класса Суздальской православной гимназии:- Знамя, которое прошло через эту церемонию и чин освящения становится тоже духовной святыней нашей православной гимназии. Если учесть, что в наше непростое время православная гимназия является форпостом борьбы за духовное, духовно- воинское воспитание подрастающего поколения, потому что мы с вами прекрасно понимаем, что какими будут наши дети, таким будет наше будущее.Руководил церемонией Председатель Попечительского совета Региональной общественной организации ветеранов и инвалидов силовых структур «ОМОФОР – Суворовский призыв» генерал-майор Александр Черкасов. Чин освящения знамени провел священник Иоанн Власов. В церемонии приняли участие гости из Москвы, директор гимназии Нина Аникина,педагоги и родительский комитет.Вера Куликова. Вести-Владимир.