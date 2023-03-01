Во Владимирской области зафиксировано снижение заболеваемости гриппа и ОРВИ. Об этом сообщает Роспотребнадзор области. Таким образом, в период с 20 по 26 февраля за медицинской помощью

Во Владимирской области зафиксировано снижение заболеваемости гриппа и ОРВИ. Об этом сообщает Роспотребнадзор области. Таким образом, в период с 20 по 26 февраля за медицинской помощью обратились 7310 человек, из них 2,5 тысячи жители областного центра. К слову, неделей ранее заболели более 11 тысяч жителей региона. Тем не менее сейчас во Владимире, Юрьев-Польском, Кольчугинском, Собинском,