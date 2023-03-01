Во Владимирской области открыли Год педагога и наставника. Старт ему дал губернатор Александр...

Во Владимирской области открыли "Год педагога и наставника".Старт ему дал губернатор Александр Авдеев.Торжества прошли в Областном Дворце культуры. Учителя надеются, что 2023-ий, объявленный Годом педагога Президентом, станет прорывным для сферы образования. Новые проекты внедряются благодаря поддерджке федерального центра. В 23-ем в регионе пройдут тематические форумы, конкурсы, семинары. И уже 17-ого марта Владимир примет международную конференцию " Стратегия развития образования для будущего России".Александр Авдеев, губернатор Владимирской области:- Это признание особого статуса педагога, повышение престижа профессии, вовлечение молодых учителей, молодёжи в отрасль. В нашем регионе почти 37 тысяч педагогических работников. Все они- от воспитателя детского сада до преподавателя высшей школы, выполняют, без преувеличения фундаментальную роль.