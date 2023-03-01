Все заинтересованные стороны встретятся и обсудят проблему 1 марта.

Минздрав Владимирской области пересмотрит начисление зарплаты медикам скорой помощи. Об этом рассказал министр здравоохранения региона Артём Осипов.Ранее 100 сотрудников станции СМП Владимиру Путину и Александру Авдееву на сокращение премий. После обращения трудинспекция, прокуратура и местные власти решили 1 марта провести встречу с профсоюзами и администрацией медучреждения для урегулирования трудовых споров.«Будет пересмотрен объём начислений за интенсивность за январь. Кроме того, главный врач должен привести в порядок локальные нормативные акты, регулирующие порядок и размер оплаты труда», - уточнил министр.Напомним, что поводом для конфликта стало