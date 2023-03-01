Во Владимирской области под влиянием атмосферных фронтов ожидается снег и ветер. Восход солнца в...

Во Владимирской области под влиянием атмосферных фронтов ожидается снег и ветер.Восход солнца в 7:30, утром будет умеренно морозным — до -6°C. Вероятность осадков: 30%. В обеденное время (с 12:00 до 15:00) станет чуть комфортнее: до -3°C.В воздухе уже ощущается дыхание весны. Правда, ближе к вечеру вас может настигнуть усиление ветра с 3 м/c до 5 м/c, с северо-западного он поменяется на юго-западный.Влажность достаточно высокая — до 80%. Давление опустится с 743 мм до 739 мм.рт.ст.Ночью ожидается повышение температуры до -2°C. И уже 3-гомарта владимирцы почувствуют небольшое мартовское потепление до +1°C днём. Ночами вероятны всё те же весенние температурные скачки.Фото: pxfuel.com