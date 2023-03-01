Во Владимирской области продолжается работа по укреплению безопасности образовательных...

Во Владимирской области продолжается работа по укреплению безопасности образовательных учреждений.Напомним, в областном центре прошло итоговое заседание ЕС, в котором выступила министр образования и молодежной политики Светлана Болтунова.Выяснилось, что на данный момент у всех 1124 образовательных учреждений есть так называемый «паспорт безопасности объекта»:- На укрепление материально-технической базы учреждений образования в прошлом году направлено 268 млн рублей. В этом году уже распределено 102 млн. Регион получает субсидию на противопожарную и антитеррористическую безопасность. За счет нее проводится монтаж систем охранно-пожарной сигнализации, видеонаблюдения, контроля доступа, установка наружного ограждения, кнопки тревожной сигнализации», – отметила на заседании Светлана Болтунова.Сообщается, что сегодня «паспорта безопасности» школ постоянно дополняются. Проводятся регулярные проверки. Отмечается, что типичные нарушения в образовательных учреждениях: не работают камеры видеонаблюдения, нет кнопки экстренного вызова, нет телефона для вызова групп реагирования, а также неквалифицированные работники охраны. Многие, увы, давно привыкли к тому, что на входе в школы вместо сотрудника ЧОП сидят (на совмещении) гардеробщики, уборщицы и пр.- На 2023 год Владимирской области в общей сложности выделено почти 604 миллиона рублей на развитие образования и укрепление материально-технической базы. Из них 271 миллион – из областного бюджета в виде субсидий на подготовку муниципальных образовательных организаций к началу учебного года и оздоровительных лагерей к летнему периоду, – отмечает и спикер Заксобрания Владимир Киселев.В министерстве образования сообщают, что в прошлом году провели около 2000 тренировок с учащимися, 1600 - для работников, обеспечивающих охрану объектов.Как итог: было принято решение о продолжении работы по укреплению безопасности в образовательных учреждениях. Подчеркивается, что на сегодняшний день это в приоритете. И в первую очередь средства из областного бюджета будут расходоваться на антитеррористические мероприятия.Фото: pxfuel.com