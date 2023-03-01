С 1 марта МЧС вносит изменения в правила противопожарной безопасности.

Владимирским дачникам разрешат жарить шашлыки и сжигать листву ближе к дому. С 1 марта МЧС вносит изменения в правила противопожарной безопасности.Ранее расстояние от мангала до дачи должно было составлять не менее 50 метров, теперь - 5. Сжигать сухостой в бочках можно будет на дистанции в 7,5 метров от сарая или дома, а также не ближе 15 метров от леса.Добавим, что послабления допускаются лишь в бeзвeтpeнную пoгoду с сoблюдeниeм необходимых мep пpeдoсторожности.