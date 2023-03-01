Во Владимирской области с 1 марта начали действовать новые законы и правила. Март в России полон...

Во Владимирской области с 1 марта начали действовать новые законы и правила.Март в России полон нововведений. Вот лишь некоторые из них.С сегодняшнего дня увеличиваются акцизы на табак (+2%) и так называемую "жижу" для вейпов (+11%), а минимальная стоимость пачки сигарет отныне не может быть ниже 119 рублей. Вводится обязательная маркировка всех никотиносодержащих жидкостей и электронных систем, а также пива, слабоалкогольных напитков и отдельных товаров, которые продаются через маркетплейсы.Много нового - в сфере ЖКХ. Меняется порядок расчета платы за коммунальные ресурсы для общедомовых нужд. Владимирцев ждет перерасчет за прошлый год. Скорее всего, в сторону повышения. А вот сэкономить можно на вывозе мусора. Отъезд из дома на пять дней теперь считается уважительной причиной, чтобы не платить за услугу.Для водителей уточнили правила проезда перекрестков с круговым движением. По умолчанию "главные" те, кто едет по кольцу, за исключением случаев, когда при въезде на круг стоит знак "главная дорога". Тут преимущество у тех, кто ВЪЕЗЖАЕТ на перекресток. С первого марта к работе в такси и на пассажирских перевозках не допускаются граждане с судимостью за тяжкие преступления. И по-новому будет проводиться проверка водителей на алкогольное опьянение. Понятые больше не нужны, процедуру инспекторы могут снять на видео.Расширен перечень бесплатных средств реабилитации для инвалидов. В него включили электронные устройства. Например, специальные трости для слабовидящих с вибросигналом, предупреждающим о препятствии.