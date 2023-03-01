Всего увеличено 20 различных выплат.

Во Владимирской области с 1 февраля проиндексировали пособия, предоставляемые Социальным фондом. Как рассказал управляющий реготделением организации Антон Курбаков, рост составил 11,9%.Всего увеличено 20 различных выплат. Больше всех вырос маткапитал.«На первого ребёнка родители получат уже не 524 тысячи, а 589 тысяч рублей, а на второго - не 693 тысячи, а 779 тысяч рублей», - уточнил руководитель.Выросли и пенсии по инвалидности:- I группа: с 4430 до 4957 рублей,- II группа: с 3164 до 3540 рублей,- III группа: с 2532 до 2834 рублей.Ранее Антон Кубраков жителям региона о начислении единого пособия, которое введено с 1 января.