Во Владимирской области выявили нарушения в зимнем содержании дорог. Это касается Киржачского...

Во Владимирской области выявили нарушения в зимнем содержании дорог. Это касается Киржачского района.Как сообщает прокуратура Владимирской области, при осмотре улицы Сосновой в Киржаче обнаружено «наличие зимней скользкости на проезжей части дороги, сформированной в виде уплотнённого снежного покрова с частичным образованием наледи». Было внесено представление об устранении нарушений.А также, в отношении начальника филиала «ДСУ №3 «Киржачское ДРСУ» возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 1 ст. 12.34 КоАП РФ («несоблюдение требований по обеспечению безопасности дорожного движения»).Сообщается, что виновному лицу был назначен штраф в размере 20 000 рублей.Фото: pxfuel.com