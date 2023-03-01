Во Владимирской области взяли на контроль зимнюю рыбалку. Профилактический рейд по водоёмам...

Во Владимирской области взяли на контроль зимнюю рыбалку.Профилактический рейд по водоёмам областного центра провели сотрудники отдела ГО и ЧС администрации города Владимира, сообщает наш корреспондент с места событий.В целях предотвращения происшествий на водоемах рыбакам напомнили правила поведения на льду и вручили памятки с практическими рекомендациями.Безопасным для одного человека является лёд толщиной от 10. Для группы людей - не менее 25 сантиметров. Самые опасные участки льда - в местах, где бьют родники, растут камыши, кустарники и деревья, возле свай и мостовых опор.Двигаясь группой по замёрзшему водоёму необходимо держаться на расстоянии 5-6 метров друг от друга. Прочность льда можно определить визуально - он голубого цвета. Если лёд белый или с желтоватым оттенком - он ненадежный.Слабый лед или полынью, которую не всегда видно под снегом, можно обнаружить постукивая палкой перед собой.Отправляясь на водоем нужно обязательно взять с собой мобильный телефон, чтобы при необходимости вызвать помощь.Максим Калашников, фото автора