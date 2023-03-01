Во Владимирской области за сутки еще 78 человек заболели коронавирусом. За прошедшие сутки 1 марта...

Во Владимирской области за сутки еще 78 человек заболели коронавирусом.За прошедшие сутки 1 марта подтверждено 78 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией:19 случаев во Владимире,4 - в Муромском районе,15 - в Ковровском,1 - в Петушинском,2 - в Кольчугинском,4 - в Александровском,4 - в Юрьев-Польском,14 - в Гусь-Хрустальном,1 - в Судогодском,2 - в Собинском,2 - в г. Радужный,2 - в Киржачском,1 - в Камешковском,5 - в Вязниковском,2 - в Суздальском районе.