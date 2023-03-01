Во Владимирской области за сутки еще 78 человек заболели коронавирусом.
За прошедшие сутки 1 марта...
Во Владимирской области за сутки еще 78 человек заболели коронавирусом.
За прошедшие сутки 1 марта подтверждено 78 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией:
19 случаев во Владимире,
4 - в Муромском районе,
15 - в Ковровском,
1 - в Петушинском,
2 - в Кольчугинском,
4 - в Александровском,
4 - в Юрьев-Польском,
14 - в Гусь-Хрустальном,
1 - в Судогодском,
2 - в Собинском,
2 - в г. Радужный,
2 - в Киржачском,
1 - в Камешковском,
5 - в Вязниковском,
2 - в Суздальском районе.