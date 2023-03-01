Речь об этом зашла на заседании Законодательного Собрания.

Во Владимирской области больше нет школ с выгребными ямами или туалетами, расположенными на улице. Также власти оперативно реагируют на попытки взымать с родителей плату за охрану учреждений. Речь об этом зашла на заседании Законодательного Собрания.Министр образования и молодёжной политики Светлана Болтунова рассказала парламентариям об обеспечении безопасности в образовательных учреждениях. В частности, зашла речь о родительской плате за охрану школ.«У нас открыта «горячая линия», на которую родители могут позвонить и рассказать о нарушениях. Летом прошлого года поступило два таких сигнала, на которые мы оперативно отреагировали. Бюджет обеспечивает безопасность учащихся», - подчеркнула она.На вопрос одного из народных избранников о санузлах Светлана Анатольевна ответила, что школ с удобствами на улице в регионе нет.