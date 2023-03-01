Житель Мурома задолжал матери своего ребенка алименты в размере 1,4 млн рублей. Управление ФССП по...

Житель Мурома задолжал матери своего ребенка алименты в размере 1,4 млн рублей.Управление ФССП по Владимирской области сообщило о взыскании крупного долга по алиментам с 58-летнего жителя Мурома.Выяснилось, что на протяжении четырех лет мужчина скрывался и не помогал своей дочери, которая после развода родителей осталась жить с матерью.Известно, что мужчина работает в органах внутренних дел. И ему были назначены алименты на содержание ребенка в размере 1/4 от ежемесячного дохода. Таким образом накопилась приличная сумма. Задолженность превысила 1 420 000 рублей.В итоге, после принудительных мер, житель Мурома всё же выплатил всю сумму в полном объёме.Фото: pxfuel.com