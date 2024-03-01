Финансовый сектор и бизнес не должны искать путей обхода санкционных ограничений, задача нового времени – построение новой, альтернативной Западу международной системы расчетов, считает президент-председатель правления банка ВТБ Андрей Костин.

Финансовый сектор и бизнес не должны искать путей обхода санкционных ограничений, задача нового времени – построение новой, альтернативной Западу международной системы расчетов, считает президент-председатель правления банка ВТБ Андрей Костин.«У нас есть принципиальный подход, мы очень тесно взаимодействуем с нашим государством, с правительством. Мы считаем, что полумерами здесь не обойтись. Правильный подход – это создать альтернативную финансовую мировую систему, основанную на участии БРИКС, на участии таких крупнейших стран, как Китай, Индия, арабские страны. Мы должны создать систему расчётов без SWIFTа. Это самое простое, здесь требуется на самом деле только договорённости, и мы очень надеемся, что работа России в качестве председателя БРИКС в этом году серьёзно эту работу продвинет», - сказал Андрей Костин в интервью телеканалу «Россия 24».