Во Владимире правоохранители регулярно проверяют качество и своевременность уборки улично-дорожной сети и выявляют многочисленные нарушения.

Во Владимире правоохранители регулярно проверяют качество и своевременность уборки улично-дорожной сети и выявляют многочисленные нарушения. Об этом рассказала региональной прокуратуры.В частности, обнаруживаются случаи сужения проезжей части и плохой расчистки тротуаров, пешеходных переходов и остановок общественного транспорта.По данным фактам в адрес главы, сотрудников горадминистрации и коммунальных служб были внесены 6 прокурорских представлений. Кроме того, в отношении 7 ответственных должностных лиц возбуждены административные дела.Так, гендиректору и двум дорожным мастерам АО «ДЭП № 7», а также начальнику участка МКУ «ЦУГД» назначили штрафы по 20 тыс. рублей. «Дела об административных правонарушениях, возбужденные в отношении заместителя главы администрации города, курирующего сферу ЖКХ, и директора МКУ «ЦУГД», находятся на рассмотрении в суде», - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.