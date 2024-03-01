Смотрите в дайджесте:– Во Владимирскую область поступило 1000 доз вакцины против коронавируса для взрослого населения– «Энергосбыт Волга» опубликовал список крупных должников среди
<a href="https://33live.ru/novosti/01-03-2024-dajdzhest-obshhestvo-01032024.html" target="_blank">Дайджест (общество) 01.03.2024</a> - Смотрите в дайджесте:– Во Владимирскую область поступило 1000 доз вакцины против коронавируса для взрослого населения– «Энергосбыт Волга» опубликовал список крупных должников среди
[url=https://33live.ru/novosti/01-03-2024-dajdzhest-obshhestvo-01032024.html]Дайджест (общество) 01.03.2024[/url] - Смотрите в дайджесте:– Во Владимирскую область поступило 1000 доз вакцины против коронавируса для взрослого населения– «Энергосбыт Волга» опубликовал список крупных должников среди