Смотрите в дайджесте:– Во Владимирскую область поступило 1000 доз вакцины против коронавируса для взрослого населения– «Энергосбыт Волга» опубликовал список крупных должников среди

Смотрите в дайджесте:– Во Владимирскую область поступило 1000 доз вакцины против коронавируса для взрослого населения– «Энергосбыт Волга» опубликовал список крупных должников среди управляющих компаний– Студент из Владимира завоевал серебро на «Играх будущего»