Глава Владимира Дмитрий Наумов обратился к горожанам с просьбой не доверять информации из неизвестных источников по поводу прекращения транспортного сообщения в региональной столице.

Глава Владимира Дмитрий Наумов обратился к горожанам с просьбой не доверять информации из неизвестных источников по поводу прекращения транспортного сообщения в региональной столице.Полный текст сообщения опубликован в градоначальника. В частности, чиновник рассказал, что проблема с перевозками возникла после того, как о невозможности выполнить условия контракта. В настоящий момент городские власти принимают все необходимые меры по недопущению срыва пассажирских перевозок.«Транспортное обслуживание пассажиров на существующих маршрутах будет продолжено. Ни о каком временном прекращении транспортного сообщения речи не ведётся», - написал Дмитрий Наумов и посоветовал доверять только официальным источникам.