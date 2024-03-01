Erid: 4CQwVszH9pWwJWdzWMN Места Мастера: у владимирцев подскочил интерес к самым загадочным...

Erid: 4CQwVszH9pWwJWdzWMNМеста Мастера: у владимирцев подскочил интерес к самым загадочным локациям романа БулгаковаНашумевшая экранизация «Мастера и Маргариты» вызвала новую волну интереса к главным местам действий в романе. Об этом сообщили аналитики МегаФона, изучившие обезличенный мобильный интернет-трафик в локациях — со дня премьеры 25 января он вырос на 15% относительно допрокатных дней с начала года. Причем уже на следующий день, 26 января, спрос на посещение «Нехорошей квартиры», дома Грибоедова и Патриарших прудов подскочил сразу в 2 раза в сравнении со среднемесячным значениемНа 22% чаще жители и гости столицы прогуливались в месте судьбоносного разговора поэта Ивана Бездомного, литератора Михаила Берлиоза и Воланда на Патриарших прудах. У владимирцев это первое по популярности место, связанное с романом.«Нехорошая квартира», работающая как музей Булгакова, стала основным местом притяжения впечатленных фильмом — прочувствовать дух «бала сатаны» на Большой Садовой решились в 3 раза больше поклонников «Мастера и Маргариты», чем даже в новогодние праздники. Жителей Владимира это место посетило на 10% меньше, чем Патриаршие пруды, поэтому «Нехорошая квартира» в ТОПе на втором месте.Третьим по посещаемости стал «дом Грибоедова», в который автор поместил объединение литераторов МАССОЛИТ — в него владимирцы заглядывали на 15% реже. Сейчас в здании на Тверском бульваре находится Литературный институт имени А.М. Горького.Также поклонники произведения решили пройтись и по всем наиболее вероятным местам, где жила главная героиня романа Маргарита. Так, особняк Саввы Морозова на Спиридоновке, дом Анны Кекушевой на Остоженке и дом Пашкова на Воздвиженке романтики посещали на 20% чаще, чем в обычные дни. При этом интересно, что Большой Гнездниковский переулок, где Мастер и Маргарита впервые встретились взглядами, остался без внимания — показатель трафика упал здесь на 1%.Удалось узнать, и кто из россиян интересуется булгаковскими местами больше остальных. На первых строчках рейтинга туристов закономерно расположились москвичи и петербуржцы. Вместе с ними посещали ключевые места романа любители «Мастера и Маргариты» из Дагестана, Чечни, Самары, Ростова-на-Дону, Саратова, Нижнего Новгорода, Пензы, Екатеринбурга и их областей. При этом читатели из Приморья сосредоточились на прогулках исключительно рядом с МАССОЛИТом. Владимирцы занимают в рейтинге туристов из Центрального Федерального округа почетное третье место, пропустив вперед только любителей «булгаковских мест» из Воронежа и Твери.МегаФон– всероссийский оператор цифровых возможностей, оператор №1 в России по покрытию сети и скорости мобильного интернета, что подтверждают независимые исследования международной компании Ookla. Компания объединяет направления ИТ и телекоммуникаций, предоставляет услуги мобильной и фиксированной связи, мобильного и широкополосного доступа в интернет, цифрового телевидения и OTT видеоконтента, инновационных цифровых продуктов и сервисов. А также развивает объединенную с Yota федеральную розничную сеть, насчитывающую более 4 тысяч салонов. Услугами компании в России пользуется 76,7 млн клиентов.Фото: МегаФонРЕКЛАМА. ПАО «МЕГАФОН»