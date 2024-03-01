В четверг, 29 февраля, на федеральной автодороге М-7 «Волга» в Вязниковском районе случилось ДТП с участием двух большегрузов.

В четверг, 29 февраля, на федеральной автодороге М-7 «Волга» в Вязниковском районе случилось ДТП с участием двух большегрузов. Об этом рассказали региональные СМИ, ссылаясь на пресс-службу ГУ МЧС России по Владимирской области.Инцидент произошёл во второй половине дня на 312-м километре трассы. В результате дорожной аварии один гражданин был заблокирован в кабине машины и не мог выбраться без помощи спасателей. Сотрудники МЧС успешно освободили пострадавшего.Отмечается, что последствия ДТП устраняли 13 сотрудников различных ведомств на 4 машинах.