Во Владимирской области более 373 млн рублей направлены на восстановление прав пострадавших дольщиков

Как сообщает пресс-служба правительства региона, 1 марта депутаты Законодательного Собрания Владимирской области внесли изменения в областной бюджет на период с 2024 по 2026 год. Одной из главных позиций новых расходов стало финансирование завершения строительства домов для дольщиков, пострадавших от несоблюдения сроков. Сумма более 373 миллионов рублей была выделена на эти цели для Фонда защиты прав граждан.Прежде всего, будут завершены работы по многоквартирному дому по адресу ул. Верхняя Дуброва, 32-в, во Владимире. Застройщик этого дома был объявлен банкротом Арбитражным судом Владимирской области. Также в будущем потребуется финансирование для завершения строительства других домов.Помимо этого, депутаты изменения в закон «Об отдельных вопросах, связанных с долевым строительством многоквартирных домов и иных объектов недвижимости на территории Владимирской области».