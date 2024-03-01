Прокуратура подводит итоги зимней уборки автодорог во Владимире. По результатам регулярных проверок выявлено множество нарушений. И наказание за это понесут 7 ответственных должностных

Прокуратура подводит итоги зимней уборки автодорог во Владимире. По результатам регулярных проверок выявлено множество нарушений. И наказание за это понесут 7 ответственных должностных лиц, в том числе и вице-мэр Глеб Серегин. Эта зима была действительно снежной, но перекладывать вину на погоду нельзя. Так, надзорное ведомство неоднократно фиксировало нарушение сроков уборки дорог после выпадения обильных осадков.