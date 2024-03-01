На железнодорожной станции Струнино Владимирской области установили 10 современных валидаторов с...

На железнодорожной станции Струнино Владимирской области установили 10 современных валидаторов с солнечными панелямиНа станции Струнино Ярославского направления установили 10 современных автономных валидаторов с солнечными панелями.Как сообщают представители ЦППК, пассажиры остановочного пункта, расположенного в Александровском районе, уже могут оформлять билеты в мобильном приложении и покупать абонементы на количество поездок на обычные электропоезда.Кроме того, в середине марта такая возможность появится и для экспрессов.Благодаря установке валидаторов появилась возможность оформлять абонементы на 10, 20 и 60 поездок.Для приобретения билета нужно установить приложение «Расписание и билеты ЦППК».Фото: freepik.com