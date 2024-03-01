Поскользнулась и сломала ногу. Пенсионерка получила перелом нижней конечности, когда мылась в ванной. Инцидент произошел 29 января, в доме №55 на улице Северной, сообщили в

Поскользнулась и сломала ногу. Пенсионерка получила перелом нижней конечности, когда мылась в ванной. Инцидент произошел 29 января, в доме №55 на улице Северной, сообщили в поисково-спасательном отряде города Владимира. После получения травмы женщина нашла в себе силы, чтобы доползти до телефона в коридоре и вызвать спасателей. Из поста в группе “ПОИСКОВО-СПАСАТЕЛЬНЫЙ ОТРЯД г.ВЛАДИМИРА“ Буквально через