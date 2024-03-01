Город готовят к 1000-летию.

Алиса Бирюкова, глава администрации Суздаля, рассказала о том, какие изменения ожидают город к 2024 году. В ближайшее время будет реализован ряд важных проектов, направленных на благоустройство и современную модернизацию.В планах на 2024 год – реконструкция нескольких объектов, включая канализационные системы и сети водоснабжения Суздаля.Кроме этого, следующий год будет ознаменован созданием комфортного торгового пространства, а также организацией смотровой площадки со стороны торговых рядов и нового торгового ряда с противоположной стороны. Планируется также капитальный ремонт моста на улице Слободская и нижней плотины на реке Каменка.Еще одно важное событие – начало первого этапа благоустройства парка имени 950-летия Суздаля, а также реставрация въездных обелисков Владимирской и Ивановской застав.