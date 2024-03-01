Почему регоператор тормозит запуск мусоросортировочного комплекса в деревне Тереховицы Владимирской...

Почему регоператор тормозит запуск мусоросортировочного комплекса в деревне Тереховицы Владимирской области?Современный мусоросортировочный комплекс в деревне Тереховицы Камешковского района, который ежегодно должен был обрабатывать десятки тысяч тонн отходов до сих пор простаивает, хотя объект полностью готов к работе. В ситуации разбирался Александр Сыпченко.Эта сортировочная линия с магнитным сепаратором способна ежегодно обрабатывать более 100 тысяч тонн твердых коммунальных отходов. Именно здесь алюминиевые банки, картон, пластиковые бутылки вручную будут отделять от органики. Все лишнее затем прессуется и отправляется на полигон.Кирилл Юрин, представитель компании "Эко Холдинг":- Подающему конвейеру поступает входящий ТКО, дальше это поднимается на ленту, люди стоят и рассортировывают, нужную фракцию все то, что можно выбрать они складывают в биг-бэги. Все, что не нужно движется по ленте дальше.Только на этом участке должны работать 12 человек. К сожалению, из-за вынужденного простоя комплекса, всех сортировщиков, набранных из местных жителей, пришлось уволить. Сейчас на огромном объекте остались только 2 диспетчера, водитель погрузчика, и сторож. Помещения для персонала пустуют.- Здесь будут стоять кровати, будет диван, а это комната отдыха. Обратите внимание - это столовая. Здесь можно принять пищу в обеденный перерыв, помыть руки.Согласно территориальной схеме обращения с отходами, на этот мусоросортировочный комплекс должны были свозить мусор из Камешковского и Суздальского районов, но, регоператор"Биотехнологии" отказался выполнять договорные обязательства. Съезд с трассы не приспособлен для большегрузов, уверены в компании.Альберт Скворцов, генеральный директор ООО "Биотехнологии":- Осуществление транспортирования ТКО на этот объект обработки отходов, без принятия мер к привидению подъезда к нему в нормативное и безопасное состояние, может повлечь за собой высокую вероятность аварийности, причинения имущественного ущерба регоператору, ну и как следствие, срыву графиков транспортирования ТКО.Причины надуманные, заявляют владельцы мусоросортировочного комплекса. Съезд отвечает всем требованиям безопасности, на что имеются подтверждающие документы. Компания без проблем получила лицензию на обработку отходов 3 и 4 классов опасности (то есть с умеренной и низкой степенью воздействия на окружающую среду) и готовы начать работать хоть завтра.- Это сортировочный пресс, он для сортировки вторичных ресурсов, в частности картона.Правительство области неоднократно пыталось вернуть регоператора за стол переговоров, объект в Тереховицах имеет крайне важное значение.Юрий Самодуров, исполняющий обязанности министра природопользования и экологии Владимирской области:- Мы не случайно ввели эту информацию в территориальную схему, то есть у нас есть задачи по обеспечению нашей области обработкой ТКО. Соответственно этот объект нам даст дополнительные объемы, которые пройдут обработку.Задачу - снизить на половину процент захоронения ТКО до 2030 года поставил Президент России Владимир Путин. Сейчас в регионе всего три мусоросортировочных комплекса. Суммарная годовая мощность обработки примерно 120 тысяч тонн ТКО в год. Кирилл Юрин уверен, их площадка, после незначительной модернизации, легко удвоит эти показатели.Кирилл Юрин, представитель компании "Эко Холдинг":- Мы готовы поставить вторую линию, более современную, автоматическую. Мы даже думали об оптической сортировке, которая позволит более качественно сортировать мусор.Руководство комплекса в Тереховицах надеется уладить все вопросы с регоператором, что называется, мирно. Если договориться так и не удастся, то окончательную точку в споре поставит суд.Александр Сыпченко, Алексей Ковалев "Вести-Владимир"