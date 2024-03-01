Почему в День кошек нужно радоваться, услышав ее «чих»? Грациозные и пушистые, нежные и отважные,...

Почему в День кошек нужно радоваться, услышав ее «чих»?Грациозные и пушистые, нежные и отважные, изящные и ласковые...кошки! Многие люди любят этих маленьких домоседов и содержат их дома, проявляя к ним заботу и доброту.В пятницу, 1 марта 2024 года, в России отмечают День кошек. Четвероногие друзья снижают уровень стресса у людей, избавляют от чувства одиночества, приносят в дом уют и спокойствие. Разберемся, как появился этот милый и трогательный праздник.Март традиционно считается кошачьим месяцем. Именно в это время, не только маленькие, но и большие кошки, такие как тигры и рыси, - устраивают «свадьбы».Именно поэтому в марте 2004 года Московский музей кошек и редакция журнала «Кот и пес» организовали торжество, посвященное домашним любимцам. С тех пор День кошек отмечают ежегодно.Цель у праздника серьезная: привлечение внимания к проблеме бездомных животных. В этот день благотворительные организации и фонды устраивают выставки, чтобы найти маленьким пушистикам любящие семьи. Помимо этого, они проводят акции и собирают пожертвования для помощи четвероногим друзьям, брошенным на произвол судьбы.В народе "гуляет" заблуждение, что кошки не привязываются к хозяевам и не способны проявлять к ним любовь и нежность. Думать так — большая ошибка. Эти необычные существа не так явно демонстрируют свои чувства, иногда делая это странным способом. Тем не менее — искренним.Например, если кот, смотря на вас, медленно моргает — это проявление любви, некий «кошачий воздушный поцелуй».Если четвероногий друг принес вам свою добычу в виде птицы, мыши или игрушки — он делится с вами своей едой. Поверьте, это дорогого стоит.Любопытно, что когда кошки «трутся» об ноги человека, - это также проявление хорошего расположения духа.Так вот, если у вас уже есть свой ласковый подопечный, и вы хотите отпраздновать День кошек, - побалуйте его угощением и поблагодарите за то, что он делает вашу жизнь лучше.Интересные факты о кошках:- Археологические исследования показывают, что кошки были приручены людьми около 9,5 тыс. лет назад. Когда животные охотились на грызунов, спасая урожаи, люди стали оставлять им еду. Так зародилась очень долгая и крепкая симбиотическая связь.- Некоторые люди говорят «кошки — это жидкость». Иногда кажется, что кот слишком крупный, чтобы пролезть в узкий промежуток, но, на удивление, он туда проходит. А все потому что это одни из самых гибких животных на планете, и все благодаря их особым позвонкам.- У кошек очень развито чувство равновесия. Они могут выдерживать падение с больших высот и поворачиваться в воздухе так, чтобы приземлиться на лапы. Это связано с особой структурой их тела и внутренними органами, которые помогают им ориентироваться в пространстве.- Грациозные пушистики проводят во сне большую часть жизни. За сутки они могут спать около 12-16 часов в день. Если вы видите, что ваш кот спит со слегка приоткрытыми глазами, - это значит, что он просто в "бдительном режиме".- «Мурчалки» обладают острым слухом. Их уши могут вращаться на 180 градусов, что позволяет им ловить звуки со всех направлений и чувствовать малейшие колебания воздуха.Приметы, связанные с кошками:- В народе верили, что кошкин "чих", - к счастью. Однако, если ваш друг слишком часто чихает, все же стоит обратиться к ветеринару.- Если кошка прищуривает глаза, значит, она наладила отношения с домовым. Беспокоиться проживающим в доме не о чем.- Когда кошка лежит возле больного, - она забирает с него болезнь.- Кто кошек бережет, того она от несчастий предохраняет.Фото: ГТРК «Владимир»; freepik.com