Показом спектакля Андрей Боголюбский для участников СВО и их семей завершился владимирский форум...

Показом спектакля "Андрей Боголюбский" для участников СВО и их семей завершился владимирский форум "Духовное наследие России"На пьесе так же побывали губернатор Александр Авдеев и председатель Фонда "Защитники Отечества" Анна Цивилёва Они поздравили участников СВО с прошедшим Днем защитника Отечества.В спектакле " Андрей Боголюский" занята почти вся труппа Владимирского академического театра. Роль великого князя исполняет народный артист России Николай Горохов.Елена Жукова , мать участника СВО (г.Вязники):- Для молодежи это, действительно, это необходимо, потому что все вот это, что наложило прошлое время молодежь упущена была и вот сейчас это как бы нужно наверстать поднять и патриотизм, и любовь к Родине.