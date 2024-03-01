В Юрьев-Польском госавтоинспекторы провели акцию «Безопасность детей во дворе», направленную на профилактику дорожно-транспортного травматизма.

В Юрьев-Польском госавтоинспекторы провели акцию «Безопасность детей во дворе», направленную на профилактику дорожно-транспортного травматизма. Об этом сообщила УМВД России по Владимирской области.Стражи порядка встретились с несовершеннолетними жителями во дворах домов и рассказали им о правилах безопасного поведения. В частности, полицейские посоветовали мальчишкам и девчонкам соблюдать осторожность при управлении велосипедами и самокатами, а также не играть возле автотрасс. В тёмное время суток детям нужно обязательно носить светоотражающие элементы на одежде.«Школьники пообещали сотрудникам полиции быть законопослушными участниками дорожного движения», - отмечается в сообщении пресс-службы ведомства.