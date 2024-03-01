Североатлантические циклоны принесли потепление и повышенное атмосферное давление во Владимирскую...

Североатлантические циклоны принесли потепление и повышенное атмосферное давление во Владимирскую область.По словам синоптиков, в предстоящие выходные, а также в начале следующей недели по всей Центральной России сохранится комфортная погода.Правда, владимирцев предупреждают о повышенном атмосферном давлении.Синоптики Гидрометцентра России рассказали, что будет преобладать солнечная погода с большим суточным ходом температуры воздуха, на дорогах ожидается гололедица.2 марта во Владимире (и во Владимирской области) прогнозируется +2°C тепла. К вечеру температура опустится до -2°C.Атмосферное давление — 761 мм ртутного столба.Ветер — восточный, 1 метр в секунду. Ожидается штиль.3 марта выглянет солнце. Днём воздух прогреется до +4°C.Народный прогноз погоды на 2 марта:Какая погода 2 марта, таким и лето будет: туман — дождливым; солнечно — жарким; морозно — холодным.Фото: freepik.com