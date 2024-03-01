Смотрите Вести в 14.30: семья вынужденных переселенцев Голенковых уехала в родной...

Смотрите "Вести" в 14.30: семья вынужденных переселенцев Голенковых уехала в родной МариупольВозвращение домой- Возвращаются домой с благодарностью к нашему региону. И с богатырём Ильей. Семья вынужденных переселенцев Голенковых уехала в родной Мариуполь.Мусорные войны- Но пока это только планы. Почему регоператор тормозит запуск мусоросортировочного комплекса в Камешковском районе?Щенячий патруль заступает на дежурство- Как четвероногие сотрудники ФСИН находят затаившихся ждунов?