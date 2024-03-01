Исторический Амбулаторный корпус приведут в порядок.

Исторический Амбулаторный корпус приведут в порядок.В Москве продолжается реконструкция Морозовской больницы – крупнейшего детского стационара города. Планируется привести в порядок исторический Амбулаторный корпус, сообщил мэр Сергей Собянин.Градоначальник отметил, что построенное в 1901 году здание является объектом культурного наследия регионального значения. Там располагаются лабораторная служба и административные помещения."Напомню, в 2017 году мы совместно с Минздравом России достроили новый корпус больницы, куда перевели большую часть лечебных и диагностических отделений", – написал Собянин в своем .В 2021 году в отремонтированном корпусе №9 открыли первый в России центр детской трансфузиологии. Педиатрические и акушерские стационары столицы стали частью единой информационно-логистической сети.В октябре 2022 года завершилась реконструкция педиатрического корпуса. В июле прошлого года – паллиативного.В медицинских учреждениях Москвы успешно 114 новых разработок, еще 13 могут внедрить в скором времени, рассказал ранее Собянин. По словам мэра, лучшие технологии столица закупает для постоянного использования.