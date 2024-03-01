Сразу несколько спортивных объектов построят во Владимирской области в 2024 году В пресс-службе...

Сразу несколько спортивных объектов построят во Владимирской области в 2024 годуВ пресс-службе администрации города Владимира сообщили о планах строительства сразу нескольких спортивных объектов в 2024 году.Проекты осуществляются благодаря федеральному проекту «Спорт – норма жизни» нацпроекта «Демография», инициированного президентом.Многофункциональные спортплощадки появятся в Гороховце и в Меленках.В посёлке Золотково Гусь-Хрустального района продолжится реконструкция здания спорткомплекса.В этом году в сельском поселении Первомайский Ковровского района также планируют завершить строительство ФОКа.Во Владимире, на улице Лакина, появится спорткомплекс для круглогодичных занятий, благодаря государственно-частному партнёрству.Массовые виды спорта активно развиваются в регионе. Так, например, с 1 января этого года начала работу спортшкола по хоккею «Русичи» . Сразу три команды участвуют в ЮХЛ: «Русичи», «Судогодец» и муромский «Кристалл».В администрации Владимира отмечают: сделать занятия спортом доступными для всех жителей – приоритетная задача для области.