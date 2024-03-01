Более 150 студентов высших и средних учебных профессиональных заведений пройдут практику на энергообъектах филиала Владимирский «Т Плюс» в 2024 г.

Более 150 студентов высших и средних учебных профессиональных заведений пройдут практику на энергообъектах филиала Владимирский «Т Плюс» в 2024 г.Навыки работы по профессии получат учащиеся Ивановского энергетического колледжа, Ивановского энергетического университета, Владимирского государственного университета, Владимирского химико-механического колледжа, Владимирского политехнического колледжа, Владимирского авиамеханического колледжа.Студенты осваивают азы профессии, в соответствии с выбранной специальностью, в котлотурбинном, электрическом, химическом цехах, а также в цехе автоматизированных систем управления технологическим процессом на станциях Владимира и Иваново.Под началом ответственных руководителей — опытных специалистов филиала, студенты получают новые, практические знания в части технологических процессов, устройств и оборудования ТЭЦ и тепловых сетей, изучают особенности деятельности предприятий.Специалисты управления привлечения, развития персонала и корпоративной культуры отрабатывают с ребятами навыки самоопрезентации себя перед потенциальным работодателем, проводят тематические квизы. Увлекательной и интерактивной частью процесса практики является игра «Теплоцентраль», в которой игроки строят виртуальную городскую теплосеть, учась принимать управленческие решения и договариваться друг с другом, чтобы не допустить в виртуальном городе технологической катастрофы.В настоящее время обучение в условиях реального производства проходят еще более 50 будущих специалистов.Стоит отметить, что организация и проведение практической подготовки студентов является частью сотрудничества, связывающего Владимирский филиал «Т Плюс» со многими учебными заведениями регионов присутствия компании в вопросах обучения молодых кадров. Ежегодно компания проводит мастер-классы, конференции, дни открытых дверей, организовывает промышленный туризм не только для студентов, но и для преподавателей ВУЗа. Опытные специалисты филиала входят в состав экспертных комиссий на демонстрационных экзаменах выпускников-энергетиков.Реклама.