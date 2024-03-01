Трагедия во Владимире: при прокладке магистральных сетей на одной из улиц города погиб рабочий Как...

Трагедия во Владимире: при прокладке магистральных сетей на одной из улиц города погиб рабочийКак сообщают сотрудники поисково-спасательного отряда города Владимира, при прокладке магистральных сетей по улице Мира 5 Б, погиб рабочий 1977 года рождения.Во время происшествия мужчина находился внутри траншеи, произошло обрушение и его завалило грунтом.Когда прибыли спасатели, его тело уже извлекли другие рабочие, но мужчину уже было не спасти."В настоящее время следователь работает на месте происшествия, проводятся опросы лиц, изымается документация, выполняются иные проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение", - сообщили в Следственном комитете Владимирской области.Фото: ПОИСКОВО-СПАСАТЕЛЬНЫЙ ОТРЯД г.ВЛАДИМИРА