Три новых породистых щенка стали частью команды владимирской кинологической службы УФСИН Три новых...

Три новых породистых щенка стали частью команды владимирской кинологической службы УФСИНТри новых породистых щенка поступили на кинологическую службу в ряды ФСИН. Они будут работать в стенах "Владимирского централа". Репортаж Анастасии Сахаровой.- Да, да, привет, привет, привет!Три хвостатых новобранца теперь - часть команды владимирской кинологической службы УФСИН. Как и подобает щенкам: игривые, вездесущие и ОЧЕНЬ любопытные.Ксения Памышева, младший сержант, инструктор-кинолог:- Страха сильного не наблюдаю. Видите, к другим собакам она очень хорошо.Они прибыли из московского питомника служебного собаководства. Сначала им предстоит привыкнуть к хозяину и научиться его слушаться.- Сейчас три сестры: Ода, Ойра и Оливия проживают свое счастливое детство. Они всё грызут, им всё интересно. Но буквально через полгода они уже получат статус учебной собаки.А после - служебной. Для этого нужно еще доказать свой профессионализм. Как это сделала, например, пушистая немецкая овчарка Елай. Каждая собака здесь знает, как обнаружить человека в одном из деревянных тренировочных домиков - схронов.- Вот здесь мы буем ждать служебную собаку. Пока она своим поведением не покажет, что мы здесь.Буквально полторы минуты - и игра " в прятки" закончена. Оперативно-розыскная задача решена успешно.- Нашла! Молодец. Моя умница.Ода, Ойра и Оливия заменят на "посту" собак-ветеранов. Илья Морозов и его коллега Чара - вместе уже семь лет.Илья Морозов, начальник кинологического отделения отдела охраны тюрьмы №2 г.Владимира:- Она начинает нервничать. Не может сидеть на месте. Как змея начинает ходить. И так по ее поведению я узнаю, что на верном пути.Чара принимала участие в серьезных операциях. Например, в поисках пропавшего семилетнего школьника, которого в 2020 году искали всей страной. И нашли живым.- Адаптация у нее идет. Она буквально третий день сегодня здесь.А это Багира. Не местная. Прибыла в павильон "централа" из другого учреждения на лечение. У Багиры отит.Владимир Лакеев, ветеринар:- Сейчас проводим лечение ее. Капли биотин и барс. Уже идет на улучшение. Скоро будем выписывать её.За каждой собакой закреплен кинолог. Они бок о бок идут вместе вплоть до пенсии.Светлана Каржеманова, старший инспектор кинологической службы отдела организации службы охраны УФСИН России по Владимирской области:- В основном кинологи забирают их к себе домой. На заслуженный отдых. Либо просто передают своим друзьям, знакомым, родственникам.Служба заканчивается, а настоящая собачья жизнь только начинается. В теплом доме, с любимым хозяином. В новом статусе. Уже не напарника, просто друга.Анастасия Сахарова. Андрей Синягин. "Вести-Владимир"