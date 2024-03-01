За нечищеные от снега дороги в Юрьев-Польском на заместителя главы районной администрации возбудили административное дело. Об этом рассказали в областной прокуратуре в последний день зимы,

За нечищеные от снега дороги в Юрьев-Польском на заместителя главы районной администрации возбудили административное дело. Об этом рассказали в областной прокуратуре в последний день зимы, 29 февраля. Татьяна Логинова, старший помощник прокурора области В ходе надзорных мероприятий выявлены факты формирования снежных валов на мостовых сооружениях, остановках общественного транспорта и пешеходных переходах, в том числе вблизи