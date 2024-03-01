Поездка в автобусе обернулась громким конфликтом. По словам очевидцев, женщина в голубой куртке распылила в салоне перцовый баллончик. Инцидент произошел 29 января в утренний час пик на

Поездка в автобусе обернулась громким конфликтом. По словам очевидцев, женщина в голубой куртке распылила в салоне перцовый баллончик. Инцидент произошел 29 января в утренний час пик на маршруте 7С. Возмущенные пассажиры потребовали даму покинуть общественный транспорт. И даже назвали ее террористкой. Фрагмент видео Выходите, иначе я сейчас полицию вызову. Выходите, вы террористка. Видео конфликта разлетелось