В Коврове Совет народных депутатов учредил медаль конструктора-оружейника Владимира Фёдорова. На...

В Коврове Совет народных депутатов учредил медаль конструктора-оружейника Владимира Фёдорова.На заседании местного Горсовета депутаты приняли закон об учреждении медали в честь Владимира Фёдорова, известного конструктора-оружейника.Награду планируют вручать за личный вклад в разработку, производство современных образцов вооружения и военной техники.Будут награждать работников предприятий, организаций и учреждений оборонно-промышленного комплекса, научно-исследовательских, производственных и научно-производственных организаций.Кроме того, медаль может быть присвоена работникам других отраслей и общественных организаций, но условие такое же - вклад в разработку, создание и изготовление вооружения, военной техники.Важно: Производственный стаж в отраслях должен составлять не менее 10 лет.Медаль Владимира Фёдорова изготовлена из метала золотистого цвета (диаметр - 31 мм). На лицевой стороне изображен он сам. На реверсе медальона расположен герб города Коврова.Напомним: Владимир Федоров - русский и советский конструктор стрелкового оружия, академик, профессор и Герой Труда. В 1906 году спроектировал первую автоматическую винтовку на базе трехлинейной винтовки Мосина. Через год познакомился с Василием Дегтяревым, начал работать над новым оружием. В 1911-1912 гг партия под названием «опытный образец 1912 года» прошла успешные полигонные испытания. Федорову присудили Михайловскую премию. В январе 1918 года его направили главным инженером на Ковровский пулеметный завод для выпуска автоматического оружия. В 1921 году Владимир Федоров создал на заводе первое в стране проектно-конструкторское бюро стрелкового оружия.Фото: администрация города Коврова