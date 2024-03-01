В Муроме конфликт предпринимателя и жителей дома закончился ликвидацией шлагбаума. Муромской...

В Муроме конфликт предпринимателя и жителей дома закончился ликвидацией шлагбаума.Муромской городской прокуратурой была проведена проверка исполнения земельного законодательства по обращению индивидуального предпринимателя.Выяснилось, что протоколом общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме № 33, расположенном по Радиозаводскому шоссе, принято решение об установке двух шлагбаумов и бетонного блока со стороны проезжей части.«… При этом проверочные мероприятия показали, что бетонный блок и один из шлагбаумов установлены на землях, принадлежащих муниципальному образованию округа Муром. Что касается второго шлагбаума – на земельном участке заявительницы, а установленный бетонный блок преграждает въезд на её земельный участок...» - рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры.В связи с выявленными нарушениями прокурором в ТСН «РЗШ-33» внесено представление.По результатам его рассмотрения незаконно установленные шлагбаумы и бетонный блок были демонтированы.Уточняется, что виновное должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.Фото: freepik.com