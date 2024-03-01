В Муроме конфликт предпринимателя и жителей дома закончился ликвидацией шлагбаума.
Муромской...
В Муроме конфликт предпринимателя и жителей дома закончился ликвидацией шлагбаума.
Муромской городской прокуратурой была проведена проверка исполнения земельного законодательства по обращению индивидуального предпринимателя.
Выяснилось, что протоколом общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме № 33, расположенном по Радиозаводскому шоссе, принято решение об установке двух шлагбаумов и бетонного блока со стороны проезжей части.
«… При этом проверочные мероприятия показали, что бетонный блок и один из шлагбаумов установлены на землях, принадлежащих муниципальному образованию округа Муром. Что касается второго шлагбаума – на земельном участке заявительницы, а установленный бетонный блок преграждает въезд на её земельный участок...» - рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры.
В связи с выявленными нарушениями прокурором в ТСН «РЗШ-33» внесено представление.
По результатам его рассмотрения незаконно установленные шлагбаумы и бетонный блок были демонтированы.
Уточняется, что виновное должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.
Фото: freepik.com