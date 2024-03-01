В родной Мариуполь уехала семья, для которых укрытием стала Владимирская область На родину в...

В родной Мариуполь уехала семья, для которых укрытием стала Владимирская областьНа родину в Мариуполь сегодня ночью уехала многодетная семья вынужденных переселенцев Голенковых. Почти 2 года их домом была Владимирская область. Вместе с Народным Фронтом из ПВРа на Добросельской их провожала Мария Платанюк.На чемоданах - сутки. Голенковы шутят: собираться "мешал" самый важный подарок, с которым возвращаются в Мариуполь. Во Владимир приехали впятером. Уезжают вшестером. На руках- четырехмесячный сын. Его имя- символ благодарности краю, который стал домом в самое сложное время.Евгения Голенкова, многодетная мама, жительница г. Мариуполя:- Во Владимирской области родился, как Муромец. И он у нас слабенький, родился рано. Ему надо было богатырское здоровье. Поэтому Илюша.Многодетные родители Евгения и Роман прибыли эшелоном 2 года назад. Эвакуировали российские военные. Всем городом стойко прошли испытания. Обстрелы, подвалы, голод, лишения. Евгения, со сложным переломом, - с детьми была в убежище. Глава семьи спасал не только их, но и других...Роман Голенков, многодетный отец, житель г. Мариуполя:- Ходил готовить на костре еду, семью кормить надо. Ходили по магазинам, чтобы поесть. Воду искали, люди снег собирали, когда дождь был, дождевую воду собирали.С той же любовью в пункте временного размещения десятилетняя Юля опекает куклу - Диму. Приданого теперь много. Богатырь Илья - не в обиде.Практически всем детям потребовалась помощь психолога. Но освоились, пошли в школу...Евгения благодарит и правительство области, и город, и волонтёров. Всех, кто помогал.Евгения Голенкова, многодетная мама, жительница г. Мариуполя:- И вещи, и канцелярию детям. Всё, что у нас есть - это всё здесь. Мы приехали с двумя чемоданчикам полупустыми.Освобожденный Мариуполь возрождается. Построены новые дома, работают социальные объекты. По словам Романа, это определило выбор. Временно будут жить на даче - у друзей, постепенно восстанавливать квартиру. Работу глава семьи уже нашел.Роман Голенков, многодетный отец, житель г. Мариуполя:- Двери, окна поставили, радиаторы отопления поставили, а так - косметический ремонт надо делать, осколками всё посекло.Возвращению рад и восьмилетний Максим. Признается, скучал по морю.Максим Голенков, житель г. Мариуполя:- Красивое. Там иногда бывало то, что плавают медузы, но они там добрые и не жалят.Ксения Блохина, - ее предприятие активно помогает помогает бойцам, - курирует проект "Народные полки" в нашем регионе. Над семьей Народный Фронт шефствует давно. Организовали и отъезд. Семье вручили подарки. И все самое необходимое, что потребуется в первое время.Ксения Блохина, куратор проекта "Народные полки" Народного Фронта Владимирской области:- Матрасы, подушки, всё, что было запрошено, мы всё это собрали. Приехала "Газель", которая будет доставлять всё это в Мариуполь, а сама семья поедет на поезде до Ростова, им куплены билеты. А с Ростова машина поедет до Мариуполя. Это организовал федеральный Народный Фронт.Старшая Анита отправляется на Донбасс с талисманом. Кошкой Бусинкой. Трехцветной - на счастье. Друга обрела во Владимире.На перроне железнодорожного вокзала: объятия, улыбки, пожелания... друзьям. И соотечественникам. Родной Мариуполь - тот, что теперь Россия, ждёт...Мария Платанюк, Андрей Беляков "Вести-Владимир".