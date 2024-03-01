В следующем учебном году школы Владимира примут около 4,3 тысяч первоклассников. Об этом рассказал...

В следующем учебном году школы Владимира примут около 4,3 тысяч первоклассников.Об этом рассказал глава Владимира - Дмитрий Наумов в своих официальных соцсетях.Владимирские школы уже формируют списки будущих первоклассников.Сообщается, что в первый класс пойдут 4 300 обучающихся.Школы города Владимира готовы принять детей, выпускников детских садов, в соответствии с закрепленными микрорайонами за школами по месту регистрации обучающихся.Запись детей в школы по месту регистрации начнется не позднее 1 апреля и продлится до 30 июня.Владимирцам напоминают, что при наличии свободных мест родители детей могут определить ребенка по своему желанию в любую школу города. Для этого необходимо обратиться с заявлением о приеме в выбранную Вами школу с 6 июля по 5 сентября текущего (2024) года.Подать заявление на прием ребенка в первый класс можно не только очно, но и через сайт «Госуслуги» или региональный портал Образование33.рф.В администрации Владимира напоминают, что если возникли вопросы по зачислению Вашего ребенка, необходимо обратиться в управление образование и молодежной политики администрации города по телефону 32-74-43.Фото: Архив ГТРК «Владимир»