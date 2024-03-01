Директора ООО «УК «Доверие» обвиняют в выполнении работ и оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, сообщили в прокуратуре. Из-за халатности руководителя, в одном из домов

Директора ООО «УК «Доверие» обвиняют в выполнении работ и оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, сообщили в прокуратуре. Из-за халатности руководителя, в одном из домов Лакинска чердачное перекрытие обрушилось прямо в квартиру. Напомним, ЧП случилось в доме № 67 на проспекте Ленина 15 декабря 2022 года. На фотографиях с места происшествия видно, что потолок рухнул капитально.