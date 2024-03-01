24 февраля на городском кладбище состоялась церемония прощания с Бесстрашновым Алексеем Геннадьевичем. 30-летний военнослужащий погиб на СВО при исполнении боевой задачи. Трагичной

24 февраля на городском кладбище состоялась церемония прощания с Бесстрашновым Алексеем Геннадьевичем. 30-летний военнослужащий погиб на СВО при исполнении боевой задачи. Трагичной новостью поделились в администрации Собинки. Из поста на странице администрации в соцсетях О потерях всегда говорить тяжело и больно. Но когда из жизни уходят молодые ребята, то говорить тяжело и больно вдвойне. 24 февраля