В Вязниках рухнула крыша многоквартирного жилого дома. В пресс-службе региональной прокуратуры...

В Вязниках рухнула крыша многоквартирного жилого дома.В пресс-службе региональной прокуратуры проинформировали, что организована проверка по факту частичного обрушения крыши двухэтажного многоквартирного жилого дома № 56 по улице Привокзальной.Произошло это сегодня около 13:00. На место выезжал заместитель межрайонного прокурора Алексей Петров.«… Установлено, что обрушение кровли над вторым подъездом произошло на бетонное основание чердачного перекрытия, квартиры жильцов не повреждены. Подача коммунальных услуг не ограничивалась и не прекращалась. В настоящее время управляющей компанией проводятся мероприятия по ликвидации последствий аварийной ситуации...» - пояснили в пресс-службе региональной прокуратуры.Уточняется, что в процессе проверочных мероприятий будет дана оценка всем обстоятельствам произошедшего.Восстановление нарушенных прав жильцов находится на контроле межрайонного прокурора.Фото: пресс-служба региональной прокуратуры