Как сообщает МВД области, авария произошла 29 февраля на 311 километре федеральной автодороги Волга около двух часов дня. Анна Старикова, сотрудник пресс-службы УМВД области Водитель

Как сообщает МВД области, авария произошла 29 февраля на 311 километре федеральной автодороги Волга около двух часов дня. Анна Старикова, сотрудник пресс-службы УМВД области Водитель автомобиля Хендай 1976 года рождения не выбрал безопасную дистанцию до впереди идущего автомобиля МАН, под управлением водителя 1985 года рождения. В результате аварии один из большегрузов перевернулся и перегородил полосу