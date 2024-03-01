При выполнении боевой задачи в зоне СВО погиб младший сержант из Владимирской области Алексей Бесстрашнов.

При выполнении боевой задачи в зоне СВО погиб младший сержант из Владимирской области Алексей Бесстрашнов. Об этом рассказала администрации города Собинки.Алексей родился в 1993 году, окончил школу №4 в Собинке, а после выучился на электрика. Мужчина прошёл службу в рядах Вооружённых Сил РФ, был мобилизован в сентябре 2022 года. Он погиб 9 февраля 2024 года.Похороны Алексея состоялись 24 февраля на городском кладбище. Земляки соболезнуют родным и близким Алексея Бесстрашнова.