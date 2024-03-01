Владимирская областная типография передала сотрудникам спецсвязи бюллетени для голосования Две...

Владимирская областная типография передала сотрудникам спецсвязи бюллетени для голосованияДве недели остается до начала президентских выборов. И сегодня представители областной офсетной типографии передали отпечатанные бюллетени сотрудникам службы Спецсвязи.В течение недели они будут доставлены во все территориальные избирательные комиссии.С 5-го по 11-е марта напоминаем, можно подать заявление на участие в дистанционном электронном голосовании на Госуслугах либо выбрать более удобный избирательный участок.С 7 марта участковые избирательные комиссии начнут принимать заявления о голосовании на дому.Алексей Егоров, начальник управления Спецсвязи по Владимирской области:- Принимаем от избиркома Владимирской области более миллиона ста тысяч бюллетеней. Весь тираж будет принят сегодня. Сегодня же будет из 23 субъектов будет доставлено в 19. Оставшиеся 4 будут доставлены на следующей неделе. Все бюллетени будут доставляться специальным , специализированным транспортом, Оснащенным системой ГЛОНАС под диспетчеризацией Центрального аппарата.