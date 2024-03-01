Владимирские полицейские задержали в Москве 24-летнюю жительницу Калужской области.

Владимирские полицейские задержали в Москве 24-летнюю жительницу Калужской области. Женщину подозревают в краже 50 тыс. рублей у 83-летней пенсионерки. Об этом рассказала УМВД России по региону.Преступление было совершено 9 февраля во Владимире. В одном из городских магазинов у потерпевшей украли попку с документами и деньгами. Вскоре правоохранители установили подозреваемую, разыскали её и задержали.Оказалось, что жительница Калужской области увидела, как старушка снимает деньги в банке, и решила за ней проследовать. Подозреваемая выбрала удобный момент и совершила кражу.В настоящий момент в отношении фигурантки возбуждено уголовное дело.