Владимирские спасатели вскрыли дверь и оказали помощь пожилой женщине. 29 февраля 2024 года...

Владимирские спасатели вскрыли дверь и оказали помощь пожилой женщине.29 февраля 2024 года сотрудники поисково-спасательного отряда получили информацию, что по адресу: улица Северная, дом 55 в городе Владимире, в одной из квартир женщине пожилого возраста требуется помощь.Как оказалось, пенсионерка 1944 года рождения принимая ванну, упала и сломала себе ногу. Но она смогла, превозмогая жуткую боль, доползти до коридора и вызвать помощь по телефону."Буквально через 10 минут мы были на месте. Пришлось аккуратно вскрыть дверь. Бабушка лежала в коридоре с телефоном в руке. Сотрудники скорой медицинской помощи г. Владимира оказали ей первую медицинскую и психологическую помощь. А наши парни помогли транспортировать ее в машину", - рассказали спасатели.Фото: поисково-спасательный отряд г. Владимира